«Удинезе» возглавил чемпионат Италии

В 8-м туре чемпионата Италии соперник «Спартака» по групповому этапу Кубка УЕФА «Удинезе» нанес поражение «Роме», участнику Лиги чемпионов. А миланский «Интер» не смог переиграть дома «Дженоа». Таким образом, в серии A сложился триумвират лидеров («Удинезе», «Интер», «Наполи»), который по дополнительным показателям возглавляет клуб из Удине, передает «Советский спорт». Чемпионат Италии 8-й тур «Сампдория» - «Болонья» - 2:0 (0:0) Голы: Дельвеккио, 63. Беллуччи, 74. «Аталанта» - «Милан» - 0:1 (0:0) Гол: Кака, 80. «Удинезе» - «Рома» - 3:1 (2:0) Голы: Ди Натале, 10, с пенальти, 51. Флоро Флорес, 22 – Тотти, 74, с пенальти. «Лацио» - «Наполи» - 0:1 (0:0) Гол: Сивилья, 61, автогол. «Кальяри» - «Кьево» - 2:0 (1:0) Голы: Аквафреска, 30. Фини, 54. «Реджина» - «Лечче» - 2:0 (0:0) Голы: Корради, 59, с пенальти, 90, с пенальти. «Интер» - «Дженоа» - 0:0