Блохин: Я дал установку рисковать

Главный тренер «Москвы» Олег Блохин после матча с «Сатурном» (0:0) заявил, что, даже играя вдесятером, его команда могла одержать победу, сообщает «Советский спорт». – Насколько повлияло удаление Айзека Окоронкво на ход дальнейшей игры? – Тяжело играть 70 минут вдесятером, и я хочу поздравить команду – мы ни в чем не уступали сопернику. Да, у «Сатурна» было какое-то преимущество, скорее всего, позиционное. Хотя и мы тоже создавали моменты и могли выиграть. Можно поздравить команду, что выстояли и взяли очень ценное очко. – После первого тайма показалось, что «Москва» не собирается отсиживаться в обороне. Такая установка была? – Установка была поддавливать в середине поля, постараться проводить контратаки, играть более раскованно и рисковать. – До конца чемпионата остается 4 тура. Какую игру в исполнении команды вы хотели бы видеть? Что получается, а что еще нет? – Я думаю, второй тайм с «Крыльями Советов» – это та игра, к которой надо стремиться.