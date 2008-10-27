Блохин: Дал установку рисковать

Главный тренер "Москвы" Олег Блохин после матча с "Сатурном" (0:0) заявил, что, даже играя вдесятером, его команда могла одержать победу, сообщает Террикон. – Насколько повлияло удаление Айзека Окоронкво на ход дальнейшей игры? – Тяжело играть 70 минут вдесятером, и я хочу поздравить команду – мы ни в чем не уступали сопернику. Да, у "Сатурна" было какое-то преимущество, скорее всего, позиционное. Хотя и мы тоже создавали моменты и могли выиграть. Можно поздравить команду, что выстояли и взяли очень ценное очко. – После первого тайма показалось, что "Москва" не собирается отсиживаться в обороне. Такая установка была? – Установка была поддавливать в середине поля, постараться проводить контратаки, играть более раскованно и рисковать. – До конца чемпионата остается 4 тура. Какую игру в исполнении команды вы хотели бы видеть? Что получается, а что еще нет? – Я думаю, второй тайм с "Крыльями Советов" – это та игра, к которой надо стремиться. А вот что думает об эпизоде со своим удалением экс-футболист "Шахтера" Айзек Окоронкво: - Обидно заработать удаление в начале игры. Но с решением арбитра я полностью согласен. С моей стороны был "фол последней надежды", а значит, красная карточка была обоснованной. - Не показалось, что вы нарушили правила до штрафной площади? - Трудно сразу после игры ответить на этот вопрос. Нужно посмотреть повтор, чтобы сказать точно. - Наверное, своей игрой вы сегодня раздосадованы? - Конечно. Но было бы хуже, если бы мы проиграли. Ясно, что в таких ситуациях надо быть максимально аккуратным. - Как оцениваете свою нынешнюю форму? - Из-за травмы никак не могу обрести свои лучшие кондиции. Только начну играть, то колено распухнет, то еще что-то... - Однако и вдесятером ваша команда играли на равных с "Сатурном". Не так ли? - В этом плане мы действительно можем быть довольны собой. Потому что против такой команды, как "Сатурн", отсутствие одного игрока очень ощутимо.