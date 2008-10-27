Чемпионат Италии. Результаты матчей 8-го тура

Сиена — Катания – 1:1 (0:0) Голы: 1:0 – Калайо (74), 1:1 – Маскара (79, пенальти). Ювентус — Торино – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Амаури (48). ЮВЕНТУС: Маннингер, Грыгера (Мельберг, 46), Легротталье, Кьеллини, Молинаро, Маркьонни, Сиссоко, Недвед, де Челье (Джовинко, 65), Дель Пьеро, Амаури (Яквинта, 81). Аталанта — Милан – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Кака (80). МИЛАН: Аббьяти, Дзамбротта, Бонера, Мальдини, Янкуловски, Гаттузо (Антонини, 90), Амброзини, Фламини (Эмерсон, 30), Кака, Роналдиньо (Пато, 69), Борьелло. Кальяри — Кьево – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – Аквафреска (30), 2:0 – Фини (54). Интер — Дженоа – 0:0 (0:0) ИНТЕР: Ж.Сезар, Майкон, Кордоба, Бурдиссо, Киву, Станкович, Х.Дзанетти, Мунтари (Крус, 55), Куарежма (Обинна, 46), Ибрагимович, Адриано (Балотелли, 46). Лацио — Наполи – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 – Сивилья (61, автогол). ЛАЦИО: Кариссо, Лихтштайнер (Де Сильвестри, 87), Сивилья, Розегнал, Раду, Брокки (С.Индзаги, 80), Ледесма, Манфредини (Фоджа, 62), Маури, Пандев, Сарате. Реджина — Лечче – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 - Корради (59, пенальти), 2:0 - Коррради (90+1, пенальти). Сампдория — Болонья – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Дельвеккио (58), 2:0 – Белуччи (74). Удинезе — Рома – 3:1 (2:0) Голы: 1:0 – Ди Натале (10, пенальти), 2:0 - Флоро Флорес (22), 3:0 - Ди Натале (51), 3:1 - Тотти (74, пенальти). УДИНЕЗЕ: Ханданович, Ферронетти (М.Мотта, 37), Кода, Домицци, Лукович, Инлер, Д'Агастино, Исла, Пепе, Ди Натале (Санчес, 81) , Флоро Флорес (Куальярелла, 76). РОМА: Дони, Сисиньо, Пануччи, Лория (Писарро, 46), Тонетто, Де Росси, Бриги, Таддеи (Менез, 61), Перротта, Тотти, Вучинич (Монтелла, 82). Палермо — Фиорентина – 1:3 (0:2) Голы: 0:1 – Джилардино (19), 0:2 – Муту (41), 1:2 – Симплисио (50), 1:3 – Муту (62). ФИОРЕНТИНА: Фрей, Комотто, Гамберини, Дайнелли (Кролдруп, 36), Варгас, Кузманович (Альмирон, 64), Донадель, Монтоливо, Сантана, Джилардино (Паццини, 75), Муту.