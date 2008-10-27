Реднапп: Игроков буду приглашать я

Новый наставник Тоттенхэма Харри Реднапп говорит, что не он будет управлять трансферами клуба. После увольнения вместо с тренерским штабом и отвечающего за трансферы спортивного директора клуба Дамьена Комолли, руководство Тоттенхэма провозгласила о возвращении к классическому менеджерскому делу в Британии. Подтвердил это и Реднапп, сообщает FOOTBALL.UA. "Трансферы будет осуществлять председатель, но игроков буду выбирать я. Я никому не позволю покупать ненужных мне игроков". "Разумеется, требовать приглашения Роналду я не буду, однако несколько игроков в январское окно нам не помешают". Реднапп честно признался, что ранее отказался от многих интересных предложений. "Я мог оказаться здесь еще 18 месяцев назад и почти договорился с руководством. Но это долгая история. Также меня приглашал Ньюкасл, но получил отказ в ответ. В конце концов, я доволен, что оказался в Тоттенхэме".