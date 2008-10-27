«Спартак»: работу Лаудрупа оценят через год

Владелец Спартака Леонид Федун даже после долгожданной победы в домашнем матче против Терека (3:1) не был склонен говорить о шансах на бронзу и соответственно месте в Лиге чемпионов: - Какой смысл сейчас это обсуждать? Матчи с тремя лидерами чемпионата впереди. Так что все рассуждения впустую, передает FOOTBALL.UA. - Тогда расскажите о появлении в медицинском отделе Спартака вашего брата Андрея Федуна. Ваша инициатива? - Конечно моя, потому что в прошлом году мы потеряли чемпионство из-за 18 травм! Нужно разобраться с ситуацией. У Андрея чин полковника медицинской службы, он работал старшим ординатором госпиталя, начальником отделения. Поэтому я считаю, что он может внести ясность. Мне необходим трезвый взгляд со стороны, чтобы понять похождение вещей. - Какие-то нововведения в связи с этой перестановкой уже появились? - Это лучше спросить у Андрея. Я в медицине не силен. - Как продвигается строительство стадиона? - Будет новый тендер, поскольку тот подрядчик, который у нас был, не оправдал надежд. Названная им цена превосходит все разумные пределы. Стадион, вероятно, может оказаться дешевле, чем предполагалось, так как цена на металл упала на 50 процентов, цемента - на 20. В итоге, думаю, стоимость арены окажется минимум в два раза меньше, чем нам предлагали. - Но вместимость стадиона останется прежней 42 тысячи? - В этом плане никаких изменений. - Мировой финансовый кризис отразится на российском футболе? - Конечно. Но как именно, сейчас сказать трудно. Никто не предполагал, что ОПЕК сократит нефтедобычу не на два миллиона баррелей в день, а на полтора, и что цена нефти упадет ниже 60 долларов за баррель. Это в целом плохо. Плохо будет вам, всем болельщикам, стране. Отразится это и на футболе. - И на Спартаке? - Да, коснется это и Спартака. Но с бюджетом на 2009 год, утвержденном на уровне прошлого года, никаких проблем не вижу. - Верно, что селекция в межсезонье будет иметь латиноамериканский вектор? - Это лучше известно Валерию Карпину. Мы нацеливаемся на приобретение качественных игроков, которые способны реально усилить команду, а не просто затыкать дыры. А то, что усиление необходимо, было видно даже по победному матчу с Тереком. - Когда можно будет судить о работе, проделанной Микаэлем Лаудрупом? - В ноябре. Следующего года.