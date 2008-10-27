«Фиорентина» побеждает на выезде Палермо

Флорентийцы не прилагая особых усилий, обыграла на выезде Палермо. Уже в дебюте встречи у фиалок был отличный шанс, чтобы открыть счет. Здравко Кузмановичу дали возможность беспрепятственно пробить головой после подачи с углового и серб забил бы, если бы не Фабио Ливерани в последний момент не вынес мяч с самой ленточки ворот, отмечает FOOTBALL.UA. Фиорентина не стала сбавлять стартовых оборотов и продолжила давить. Моменты были у Муту, Сантаны, даже Дайнелли пробивал по воротам Амелии, но все эти моменты успеха гостям так и не принесли. Палермо же смогло на все это ответить лишь дальним ударом Брешиано. На исходе половины первого тайма Джилардино открыл счет. Сантана прострелил слева и Альберто в падении, в очень жесткой борьбе с защитником, сумел дотянуться до мяча (скорее всего, рукой) и переправить его в ворота Палермо. Хозяева ответили опасным штрафным в исполнении Микколи, с которым Фрей не без труда, но справился. Обменявшись еще несколькими уколами, команды немного поутихли, а в конце тайма Муту удвоил преимущество скуадры виолы. Румын на пару с Джилардино убежали к воротам Амелии и после паса Альберто, Муту оставалось лишь не промахнуться по воротам. Во втором тайме Палермо удалось один мяч отквитать (точный удар на счету Фабио Симплисио), но опять таки Муту восстановил паритет в счете и тем самым принес победу своей команде. Палермо - Фиорентина 1:3 Голы: Фабио Симплисио, 50 - Джилардино, 20, Муту, 42, 62 Палермо: Амелиа (Фонтана, 45), Кассани, Рагги, Деллафиоре (Кьяер, 45), Бальцаретти, Ливерани, Брешиано, Ночерино (Ланцафаме, 67), Микколи, Фабио Симплисио, Кавани Фиорентина: Фрэй, Дайнелли (Кролдруп, 35), Гамберини, Варгас, Комотто, Донадель, Монтоливо, кузманович (Альмирон, 64), Сантана, Муту, Джилардино (Паццини, 76) Предупреждения: Брешиано - Монтоливо