Воронин получил травму

Форвард сборной Украины и берлинской Герты Андрей Воронин вынужден был пропустить игру своего клуба из-за травмы, передает «Корреспондент». Андрей Воронин получил траму в поединке на Кубок УЕФА с португальской Бенфикой. Это повреждение не позволило украинцу сыграть в воскресенье, 26 октября, в выездном матче с дортмундской Боруссией (1:1). Предварительный диагноз (перелом голеностопа, к счастью) не подтвердился, однако врачи берлинского клуба до сих пор не знают, когда Воронин вернется на поле. Ранее Андрей Воронин при невыясненных до конца обстоятельствах сломал себе нос, возвращаясь из сборной в клуб. После 9-го тура берлинский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего новичка Хоффенхайма на 4 очка.