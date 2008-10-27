Сегодня Поветкину поставят диагноз

Точный диагноз травмы, полученной Поветкиным на пробежке в рамках подготовки к поединку против чемпиона IBF и WBO Владимира Кличко, будет поставлен сегодня, 27 октября. "В понедельник состоится консилиум врачей, на котором будет поставлен точный диагноз и станет определенно ясно, когда Александр сможет возобновить тренировки, - сообщил менеджер обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Александра Поветкина Владимир Хрюнов, отмечает «Корреспондент». "Сейчас же можно констатировать, что у него надрыв нескольких связок голеностопа левой ноги, наложена гипсовая лангета и предположительно нельзя тренироваться до конца ноября", - сказал Хрюнов. "В пятницу, узнав о травме, к нам буквально на несколько часов прилетели представители прмоутерской компании Sauerland Event Калле Зауэрланд и Крис Майер. - добавил менеджер 28-летнего россиянина . - На понедельник в Маннгейме у нас была намечена пресс-конференция, посвященная предстоящему бою Александра с Владимиром Кличко, которую сейчас, конечно, пришлось отменить". Александр Поветкин, которому 13 декабря предстояло выйти в ринг против Владимира Кличко, получил травму во время пробежки в пятницу, 24 октября. Таким образом, бой против украинца должен будет состояться позднее. В лагере чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF и WBO информацию о травме Поветкина восприняли спокойно, заявив, что не будут менять дату боя (13 декабря) и проведут добровольную защиту титулов.