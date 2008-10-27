Федерер выиграл титул в Базеле

Сломив сопротивление аргентинца Давида Налбандяна, швейцарец зарабатывает 57-й трофей в карьере и 4-й в текущем сезоне. На этот раз свою победу Федерер оформил в двух сетах– 6:3, 6:4. Первый сет швейцарец начал очень резво, легко взяв гейм. Налбандяна это нисколько не смутило, и он ответил тем же, мгновенно сравняв счет – 1:1, передает «Корреспондент». Роджеру такая игра явно понравилась, поскольку в следующем гейме он снова не оставил сопернику шансов. Аргентинец не выдержал заданного Федерером темпа - первый номер посева зацепился за подачу Давида, заработав брейк-поинт. Налбандян нашел в себе силы выравнять ситуацию. В итоге у швейцарца набралось аж целых 5 брейк-поинтов, которые так и остались нереализованным. Хотя они не прошли бесследно. Похоже, именно в этот момент Налбандян начал сомневаться в собственных силах, поскольку стал допускать непозволительные ошибки, по сути предрешившие исход встречи. Без проблем взяв свою подачу, Федерер оформил брейк в следующем гейме – 4:2. Остаток первого сета Роджер провел без спадов, сосредоточив основные усилия на игре на собственной подаче. Вторая партия стала логичным продолжением первой. Аргентинец так и не сумел переломить ход встречи, не заработав за весь матч ни одного брейк-поинта. Лишь при счете 4:3 в пользу швейцарца Давид мог зацепиться за гейм соперника, но Роджер показал всем, что сегодня он своего не упустит. В результате Федерер довольно легко довел дело до общего успеха и праздновал победу над Налбандяном. Напомним, что финальный поединок домашнего для Роджера турнира стал 18-м очным противостоянием этих теннисистов. До этого Федерер вел с минимальным преимуществом (9-8), поэтому очередная, 10-я победа в стала по-своему юбилейной.