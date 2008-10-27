У «Тоттенхэма» новый глава

Лондонский «Тоттенхэм» официально подтвердил назначение 61-летнего Харри Рэднаппа новым главным тренером команды, передает «Спорт.com.ua». Новый наставник уже приступил к своим обязаностям с того, что выбрал стартовый состав на игру с «Болтоном»в минувшее воскресенье. Как видим, первый блин комом не оказался, и «шпоры» победили 2:0. Сообщается, что «шпоры» выплатят денежную компенсацию в размере 5 миллионов фунтов бывшему клубу Рэднаппа «Портсмуту». На «Уайт Харт Лэйн» английский специалист заменит Хуанде Рамоса, который был отправлен в отставку в субботу вечером. Напомним, что вместе с Рамосом были уволены его помощники Гус Пойет и Маркос Альварес, а также спортивный директор Дамьен Коммоли. Вскоре после того, как «Тоттенхэм» официально подтвердил назначение Рэднаппа на освободившуюся должность, официальный веб-сайт лондонцев опубликовал заявление президента клуба Даниэля Леви с причинами, побудившими его принять данные решения. «Наступило правильное время вернуться к традиционному стилю менеджмента в нашем клубе. В последние 3 года мы потратили около 175 миллионов фунтов на новых игроков. Приобретение новых футболистов - это критический аспект. К январскому трансферному окну мы подойдем с существенной поддержкой руководство», - заявил Леви. Также президент сообщил, что клуб не будет искать замену Дамьену Коммоли, который проработал в должности спортивного директора 7 лет. Еще Леви дал свои комментарии по поводу продажи Робби Кина и Димитара Бербатова в летнее трансферное окно. «Уход Робби Кина, безусловно, стал огромным шоком для нас. Он был одним из игроков, которые, я думал, закончат карьеру в нашем клубе. Я был разочарован, когда он сообщил мне, что хочет перейти в клуб, за который он болел в детстве. Мы посовещались и решили, что будет достаточно трудно ожидать от него хорошей игры, если не разрешить ему уйти». «У продажи Бербатова несколько другие причины. Впервые о своем желании перейти в «Манчестер Юнайтед» он сообщил Мартину Йолу. Тогда до закрытия летнего трансферного окна 2007 года оставалось 10 дней. Я не разрешил ему сменить команду, так как не видел на то объективных причин. Мы чувствовали, что он не несет положительных эмоций на футбольном поле и в раздевалке, поэтому решили его отпустить», - говорится в заявлении Леви.