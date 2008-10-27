Селезнев: Будем тренироваться забивать

Сложно искать причины, которые помешали победить, сразу после окончания матча. Несколько игроков «Шахтера» сделали попытку проанализировать ситуацию по горячим следам, передает «Спорт.com.ua». Вячеслав Шевчук: — Чтобы выигрывать, надо забивать мячи. Мы сегодня создали множество моментов, четыре — просто стопроцентных, были хорошие атаки… Что еще надо-то? Возможно, нужна концентрация в завершающей стадии… Уж даже и не знаю, чего нам не хватает, чтобы забивать. Было несколько моментов, когда не забивали практически в упор. Порази мы ворота один раз, все было бы совершенно иначе. Владимир Езерский: — Не могу сказать, что все у нас получилось совсем уж плохо. Было видно желание победить. Согласитесь, это не был матч, где мы вышли и бездарно отстояли. Нет, у нас имелось желание. Главный тренер дал нам всю необходимую информацию о сопернике. Единственное — не смогли забить. Надо понимать, что у нас проблемы в атакующих действиях, не в обороне. Те моменты, которые создаются, надо реализовывать. Мы атакуем большими силами, противник пытается ловить нас на контратаках... Сегодня мы владели инициативой, но не смогли воплотить ее в победу. Евгений Селезнев: — Почему у нас сегодня не сложилось? Потому что не забили. Простое объяснение, от которого, правда, не легче. Будем тренироваться забивать, так выходит. Мы потеряли очки там, где этого нельзя было делать. Были сильнее по игре, но не реализовали верные моменты.