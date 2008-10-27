Донован хочет уехать в Англию или Испанию

Нападающий "Лос-Анжелес Гэлакси" Лэндон Донован заявил о своем желании пополнить состав одной из английских или испанских команд. Как отмечает«Спорт Экспресс», футболист, игравший до 2005 года в "Байере", готов сделать первый шаг в этом направлении. "Надеюсь, что окажусь в Англии или Испании. Думаю, это очень вероятно. Наверное, в команде более высокого уровня я показывал бы футбол качественнее и интереснее. Если "Гэлакси" отпустит меня и предложение поступит, то уеду из США. Я готов к этому. Я уже поговорил с главным тренером. Пока не могу сказать ничего определенного", - сказал Донован