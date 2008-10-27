Ананд: В 10-й партии будет еще сложнее

Для того, чтобы отстоять титул действующего чемпионата мира, Вишванатану Ананду в споре с Владимиром Крамником достаточно в оставшихся трех партиях набрать всего пол-очка. Индийский гроссмейстер после девятой партии, завершившейся вчера вничью, признался, что сделать это будет не так просто, передает «Спорт Экспресс». "В 9-й партии у меня впервые в Бонне была плохая позиция. Не исключаю, что где-то я мог и быстро проиграть. Старался выстроить защиту так, чтобы Крамнику пришлось считать как можно больше вариантов. Когда же приближался цейтнот, мы оба делали не лучшие ходы, - приводит "Маяк" слова Ананда. - В эндшпиле позиция была уже ничейной. Я доволен тем, что мне удалось спастись. Уверен, что десятая партия получится куда более сложной для меня".