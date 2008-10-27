Маккарти: Грамотная игра в обороне дороже набранных очков

Форвард "Химок" Келли Маккарти считает самым важным в матче с ростовским "Локомотивом" то, что команда в сложной ситуации проявила характер и выиграла, сообщает «Спорт Экспресс». - Трудно сказать, чем можно объяснить то, что в Красноярске мы не смогли показать всего, на что способны. А перед этим матчем мы провели очень неплохую игру во Владивостоке. Возможно, повлияла смена часовых поясов, хотя времени прошло немало. Думаю, разберемся в этом вместе, - сказал Маккарти. - На протяжении всей встречи с "Локо" нам пришлось выкладываться по полной и биться до последних минут. Именно в уверенно и агрессивно проведенной концовке мы смогли склонить чашу весов на нашу сторону. - В этом матче вы набрали 17 очков. Да и на подборах были лучшим… - Поверьте, мне не важны личные статистические показатели. Главное - общая победа. Сейчас "Химки" - команда, обладающая хорошей скамейкой и массой талантливых игроков. В одном матче могу сыграть я, в следующем - кто-нибудь другой. Конечно, рад, что в этом трудном поединке моя роль была заметной. Но выигранные подборы, грамотная игра в обороне мне дороже, чем набранные очки.