Дементьева выиграла теннисный турнир в Люксембурге

Пятая ракетка мира российская теннисистка Елена Дементьева выиграла турнир Championships Luxembourg-2008 в Люксембурге, призовой фонд которого составляет 225 тысяч долларов. В воскресенье 27-летняя москвичка, которая была посеяна на нынешних соревнованиях первой, в упорном трехсетовом поединке вырвала победу у 16-й ракетки мира 18-летней датчанки Каролин Возняцки, которая имела 4-й номер посева – 2:6, 6:4, 7:6(4). Матч длился 2 часа 27 минут. Таким образом, Дементьева не позволила сопернице взять у нее реванш за поражение в третьем круге олимпийского теннисного турнира в Пекине, отмечает NEWSru.com. Общий же счет в данном противостоянии теперь стал 2-0 в пользу россиянки. Это уже 11-й титул Елены в профессиональной карьере и третий в сезоне-2008: также в нынешнем году Дементьева первенствовала на соревнованиях в Дубае и на олимпийском теннисном турнире в Пекине.