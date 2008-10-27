Михел: У меня есть несколько вариантов

Недавно футбольный мир был ошарашен заявлением о прекращении карьеры одного из лучших футбольных арбитров наших дней - словака Любоша Михела. Заявление об уходе из судейства совпало с визитом Михела в Донецк, что породило множество версий и слухов, отмечает Террикон. - Какова была цель вашего визита в Донецк? Вам предложили новую работу? - Я получил приглашение на специальный осмотр у знаменитого испанского ортопеда Пако Биоски, который работает в донецком "Шахтере". Именно в кооперации с клубом и было произведено это диагностическое обследование. Неутешительный вердикт Биоски убедил меня, что это - последняя капля. Поэтому я принял решение завершить судейскую карьеру. Пожалуй, даже к лучшему, что я сделал этот шаг вне своего дома. Так я смог принять обдуманное решение, безо всякого давления и преследований. - Так вам предложили работу в Донецке, или нет? - Если вы имеете в виду появившуюся информацию, что я подписал контракт с донецким клубом - то она неверна. Я лишь провел там четыре дня с целью медицинского обследования. Вокруг меня сейчас ходит немало подобных слухов... Просто меня видели на матче Лиги чемпионов, где также присутствовали украинские журналисты - они-то это и выдумали. Но никаких контрактов я не подписывал. Я свободен. - Но вы не исключаете такой возможности в дальнейшем? - В жизни ничего нельзя исключать. Возможно все. Любое интересное предложение, касающееся футбольной сферы, будет рассмотрено. Так что, если у вас есть что-то мне предложить - выходите со мной на контакт, переговорим (смеется). - Также ходят слухи, что вам намерен сделать предложение один московский клуб... - Ну, до Москвы я недолетел еще. Пока только Донецк. - Итак, что же дальше? - Сейчас я хочу немного отдохнуть. У меня есть несколько вариантов, их все нужно тщательно обдумать. А уж когда я выберу - будьте уверены, я сообщу прессе.