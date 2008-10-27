Анчелотти: Бекхэм подходит под нашу манеру игры

Вчера Милан в конце поединка выцарапал победу в Бергамо у Аталанты (0:1). "Хочу вам сказать, что совсем недавно мы проигрывали матчи подобные сегодняшнему, - подметил Карло Анчелотти. - Могу с уверенностью сказать, Аталанта играла лучше и точно не заслужила поражения", передает FOOTBALL.UA. "Слабость в игре Милана объяснить легко - сегодня команда двигалась очень вяло, вследствие чего попадала под прессинг соперника. В первом тайме мы выглядели совсем плохо, а после перерыва удалось наказать Аталанту, когда она сбилась с привычного ритма игры". "Обязанности некоторых игроков, к примеру, возьмем Роналдиньо, должны меняться от игры к игре. На Сан Сиро мы действуем совсем в иной манере, нежели в гостях, футболисты должны играть в соответствие с тактикой. Над этим компонентом нам предстоит еще поработать". Слухи о возможном переходе Дэвида Бекхэма разрастаются как снежный ком, поэтому Анчелотти не избежал вопроса по этой теме: "Раньше он был великолепным крайним хавбеком, но к сегодняшнему дню значительно потерял в скорости. Сейчас более разумно использовать Дэвида в середине поля, потому что он обладает сумасшедшей культурой паса. Считаю, Бекхэм полностью подходит под нашу манеры игры, ему будет легко адаптироваться в Милане".