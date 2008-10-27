Непряев: Все четыре звена у «Нефтехимика» ровные

Нападающий московского «Динамо» Иван Непряев поделился мнением о предстоящем сопернике – нижнекамском «Нефтехимике». «Несмотря на то, что в межсезонье состав команды вновь претерпел существенные изменения, ей удалось сохранить свою игру, – заявил Непряев «Газета.Ru». – «Нефтехимик» традиционно относится к категории крепких «середняков», способных время от времени больно «укусить» кого-то из лидеров.Все четыре звена у нижнекамцев ровные, что собственно и делает их крайне неудобным соперником – не знаешь, от кого и что ждать. На выезде команда исповедует характерную для большинства гостевых команд игру «вторым номером». Поэтому главное для нас будет не проваливаться самим и лишить их возможности проводить резкие контратаки».