Култард: После гонок жизнь только начинается

Бразильская гонка станет последней в карьере Дэвида Култарда. Култард объявил о своей отставке в дни проведения Гран-при Великобритании, ещё раньше стало известно, что шотландец готовится стать отцом. Гонщик рад окончанию карьеры и готовится начать новую жизнь, сообщает «Газета.Ru». «Я вырос в деревне, в обычной семье, уже потом пришел успех, появились деньги и частный самолет – в молодости мы не обращаем внимания на обстоятельства, кажется, что всё получается само собой. Я не жалею о том, что не выиграл титул. Никто не рождается чемпионом, некоторые ими становятся, но я выступал много лет и добился успехов, которые никто у меня не отнимет. Мой лучший Гран-при? Наверное, Маньи-Кур 2000, но я люблю все свои победы, все гонки, в которых поднимался на подиум вместе с Микой Хаккиненом и Михаэлем Шумахером, ведь они долгие годы доминировали в «Формуле-1». Я рад, что в ближайшее воскресенье карьера закончится, в жизни каждого гонщика наступает момент, когда нужно принять решение, и у меня есть мотив – я стану отцом и хочу посвятить жизнь своему ребенку. Никакой трагедии в этом нет, я по-прежнему буду консультировать «Ред Булл», участвовать в работе команды и следить за уик-эндами Гран-при, только уже со стороны, не за рулем машины. Жизнь не заканчивается, она начинается вновь», – сказал Култард.