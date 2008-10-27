Федоров стал лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Сергей Федоров, 25 октября забивший за свой клуб "Вашингтон Кэпиталс" два гола в ворота "Даллас Старс" в матче регулярного чемпионата НХЛ, стал лучшим российским снайпером в истории сильнейшей хоккейной лиги мира. Федоров, выступающий в НХЛ с 1990 года, забросил 475 шайб, превзойдя достижение Александра Могильного (473 гола). Об этом пишет газета «Советский спорт». В списке лучших снайперов НХЛ всех времен Федоров на 48-м месте. Возглавляет список легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки, забросивший за свою карьеру 894 шайбы. Федоров провел в НХЛ 1204 матча (лучший результат для россиян). С 1990 по 2003 годы он выступал за "Детройт Ред Уингс", с которым трижды выиграл Кубок Стэнли. С 2003 по 2005 годы Федоров играл за "Анахайм", затем два с половиной сезона провел в "Коламбусе". С февраля 2008 года "Федоров" выступает за "Вашингтон".