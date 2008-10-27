Фанаты «Спартака» сожгли вагон подмосковной электрички

Хулиганы, спровоцировавшие драку в пригородном поезде "Москва-Апрелевка" и поджегшие хвостовой вагон электрички, задержаны. Об этом сообщает в воскресенье «РИА«Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД на железнодорожном транспорте. Все задержанные оказались болельщиками московского "Спартака". Молодые люди возвращались домой после матча "Спартак – Терек", в котором московские футболисты одержали победу. Милиция высадила из поезда более 30 человек. Фамилии нарушителей порядка занесены в специальную базу данных футбольных болельщиков, которая ведется для профилактики преступности в молодежной среде. Напомним, что вечером в субботу, 26 октября, группа агрессивно настроенной молодежи ворвалась в хвостовой вагон поезда "Москва-Апрелевка" на станции Крекшино. Хулиганы спровоцировали в вагоне драку. Разбив битами семь окон вагона, нарушители порядка зажгли фальшфейеры и бросили дымовую шашку. Пластиковая обшивка вагона загорелась. Когда поезд подошел к конечной станции, площадь пожара составляла 20 квадратных метров. Пожар был потушен с помощью специального поезда приблизительно за полчаса. Никто из пассажиров электрички в результате возгорания не пострадал.