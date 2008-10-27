Андреев вернулся в первую двадцатку рейтинга ATP

Рейтинг ATP Положение на 27 октября 1 (1*). Надаль (Испания) - 7100 очков 2 (2). Федерер (Швейцария) - 5805 3 (3). Джокович (Сербия) - 4575 4 (4). Э. Маррэй (Великобритания) - 3420 5 (5). Феррер (Испания) - 2315 6 (6). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 2265 7 (7). Роддик (США) - 2045 8 (8). Налбандян (Аргентина) - 1875 9 (9). Дель Потро (Аргентина) - 1820 10 (10). Симон (Франция) - 1740 11 (11). Блэйк (США) - 1625 12 (12). Вавринка (Швейцария) - 1580 13 (13). Ф. Гонсалес (Чили) - 1525 14 (14). Тсонга (Франция) - 1485 15 (15). Гаске (Франция) - 1485 16 (17). Монфис (Франция) - 1408 17 (16). Вердаско (Испания) - 1345 18 (27). Содерлинг (Швеция) - 1290 19 (18). Робредо (Испания) - 1285 20 (21). АНДРЕЕВ (Россия) - 1260… 26 (26). ТУРСУНОВ - 1123 27 (24). ЮЖНЫЙ - 1105… 31 (31). САФИН - 1020… 43 (45). КУНИЦЫН - 805… 67 (67). ГАБАШВИЛИ (все - Россия) - 623…