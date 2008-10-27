Зубов возобновил тренировки

Защитник "Далласа" Сергей Зубов, пропустивший старт сезона из-за проблем с бедром, в субботу провел первую тренировку с партнерами по команде. Ожидается, что первую игру в нынешнем регулярном чемпионате россиянин проведет 1 ноября с "Бостоном", информирует «Спорт Экспресс». "Сергей - элитный защитник НХЛ, который проводит на льду 25-30 минут игрового времени. Его присутствие на площадке имеет для нас большое значение, - заявил наставник "Звезд" Дэйв Типпетт. - Рассчитываем на него на следующей неделе".