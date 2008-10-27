Лучший пловец завершает спортивную карьеру

Один из лучших пловцов в истории на длинные дистанции Грант Хэккетт заявил о намерении завершить карьеру, информирует Reuters. Официально об этом 28-летний спортсмен намерен объявить сегодня вечером во время торжественной церемонии вручения наград лучшим пловцам Зеленого континента по итогам нынешнего года. За свою карьеру Хэккетт выиграл семь медалей, из них три - золотых, на Олимпиадах в Сиднее, Афинах и Пекине и 10 раз становился чемпионом мира. Ему принадлежат действующие рекорды на 800 и 1 500 метров вольным стилем. Ожидается, что теперь спортсмен будет работать ведущим на австралийском телевидении.