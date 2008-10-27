В символическую сборную Кубка мира вошли трое россиян

Организаторы Кубка мира опубликовали состав символической сборной турнира, победителем которого минувшей ночью стал шведский "Эдсбюн". Представителей российских клубов оказалось больше, чем шведских - соответственно, шесть и пять. Правда, из шести представителей российских клубов, как отмечает «Спорт Экспресс», только трое являются россиянами - Ринат Шамсутов, Михаил Свешников и Сергей Ломанов. Символическая сборная Кубка мира Вратарь: Андерс Свенссон ("Эдсбюн"). Полевые игроки: Ринат Шамсутов ("Динамо"), Даниэль Валитало ("Эдсбюн"), Андреас Вест ("Болльнес"), Улоф Энглунд ("Зоркий"), Пер Хельмюрс ("Эдсбюн"), Михаил Свешников ("Динамо"), Вилле Аалтонен ("Болльнес"), Сергей Ломанов ("Енисей"), Калле Спьют ("Уральский трубник"), Сами Лаакконен ("Зоркий").