В НХЛ может измениться правило блокировки бросков

Одним из главных вопросов на собрании генеральных менеджеров НХЛ, которое состоялось в Чикаго на минувшей неделе, было увеличение результативности за счет изменения правила блокировки бросков. Представитель "Монреаля" Боб Гейни, один из лучших в прошлом хоккеистов лиги, внес предложение, согласно которому у блокирующего хотя бы один конек должен находиться на льду (сейчас блокировать бросок можно в любом положении). Он считает, что благодаря нововведению больше бросков будут достигать ворот, а, следовательно, будет возникать больше голевых моментов и повысится результативность. Как сообщает «Спорт Экспресс», обсуждения по этому вопросу будут продолжены на следующих собраниях.