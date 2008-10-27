Борьелло: Хотим занять первое место в воскресенье

Нападающий «Милана» Марко Борьелло надеется, что после непростой победы над «Аталантой» его команда сможет выбраться на первое место в турнирной таблице уже на следующей неделе. Пока что «красно-черные» только на одно очко отстают от лидирующей тройки «Интер», «Удинезе», «Наполи». «Это очень важная победа и мы сумели получить ее, хотя играли не очень хорошо, - признался нападающий. – В голевом моменте я получил мяч от Пато и решил не пробивать, а отдать пас Кака, потому что он очень хорошо в таких ситуациях, отмечает «Спорт.com.ua». Пато позволяет команде больше идти вперед с мячом, в отличие от Роналдиньо, который любит отходить назад, чтобы получить пас. «Аталанта» хорошо перекрывала зоны, поэтому Диньо было непросто. Теперь мы должны готовиться к матчу с «Сиеной» в среду. Мы уверены, что сможем получить позитивный результат – сегодня нам было очень нелегко, но мы не пропустили и заработали 3 очка. Теперь мы хотим занять первое место в воскресенье вечером».