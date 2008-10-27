Моуриньо недоволен своими игроками

Тренер «Интера» Жозе Моуриньо был в ярости после нулевой ничьей с «Дженоа». «Я хочу, чтобы мои игроки делали то, что я им говорю. Наверное, они еще не поняли, с кем имеют дело», - сказал португалец после матча. «Я совершенно расстроен, потому что я всегда стремлюсь играть лучше и побеждать, - цитирует португальца «Спорт.com.ua». – Нельзя радоваться, если команда не побеждает, но сейчас я предпочитаю не обсуждать своих игроков, это часть моего подхода. Я несу ответственность за эту команду, но хочу, чтобы игроки делали то, что я им говорю. Возможно, некоторые из них еще не знают, кто я такой. В составе на следующий матч будет несколько сюрпризов».