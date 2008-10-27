Недвед: Хотели победить ради Раньери

После победы «Ювентуса» над «Торино» со счетом 1:0 ветеран команды Павел Недвед подбежал к тренеру Клаудио Раньери, чтобы обнять его. По мнению чеха, это должно было показать всем, кто судачит о проблемах в команде и уходе тренера, что они не правы, сообщает «Спорт.com.ua». «Это было очень важно, - сказал Недвед. – Я подбежал к нему, чтобы ответить на все слуху, которые ходили последние несколько недель. Мы очень хотели победить для наших болельщиков и для себя, но больше всего мы хотели победить ради Раньери, который всегда нас поддерживал. Мы по-настоящему его любим».