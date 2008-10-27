Умер хоккеист «Сокола»

Скончался нападающий красноярского «Сокола» Юрий Лавренюк. Предварительная причина смерти – туберкулез. В июле на сборах в Сочи поднялась температура, которую в течение нескольких дней врач команды пытался сбить самостоятельно. Затем 30-летний хоккеист был госпитализирован в одну из сочинских больниц с диагнозом воспаление легких. Вернувшись в Красноярск, игрок продолжил лечение, сменив несколько городских стационаров, в которых его лечили от плеврита и сделали две операции. За неделю до смерти Лавренюк был переведен в туберкулезный диспансер, где врачи не смогли спасти жизнь спортсмена. Директор выступающего в первой лиге российского чемпионата «Сокола» Юрий Скотников сообщил, что Лавренюка похоронят в родном Иркутске. «Результаты вскрытия еще неизвестны, температуру не могли сбить ни в Сочи, ни в Красноярске, мы до сих пор не знаем, что за болезнь такая. Непонятно, где Юра мог заработать воспаление легких – с весны мы на лед не выходили, говорят, в июне он был на Байкале. Он ежегодно без проблем проходил медосмотр. Юра у нас был лидером, он сам не любил тех, кто сачковал, а тут такое...», – заявил Скотников «Спорт Экспресс».