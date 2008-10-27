Аршавина «не пустили» в символическую сборную

В опубликованном в понедельник составе символической сборной сезона-2007/2008 по версии Международной федерации футболистов (FIFPro), не оказалось представителей сборной России – Андрея Аршавина («Зенит») и Юрия Жиркова (ЦСКА) – которые были номинированы на попадание в состав. Вратарь: Икер Касильяс («Реал», Испания) Защитники: Серхио Рамос («Реал», Испания), Джон Терри («Челси», Англия), Карлес Пуйоль («Барселона», Испания), Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед», Англия); полузащитники – Стивен Джеррард («Ливерпуль», Англия), Хави («Барселона», Испания), Кака («Милан», Италия), нападающие – Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Фернандо Торрес (Ливерпуль», Испания), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия). Состав сборной определился посредством голосования, в котором приняло участие 57,5 тыс. профессиональных футболистов, передает «Газета.Ru».