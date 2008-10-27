Формула-1. Шумахер: Хэмилтон может побить мой рекорд

Бывший гонщик «Феррари» Михаэль Шумахер заявил, что Льюису Хэмилтону по силам побить его рекорд (7 чемпионских титулов в «Формуле-1»). «Никто не верил в то, что я смогу побить рекорд Хуана Мануэля Фанхио (5 титулов), но я смог это сделать. Рекорды существуют, чтобы их превосходить, – приводит слова Шумахера BBC. – Я думаю, что Хэмилтону по силам побить мой рекорд. Хэмилтон удивляет тем, как он прогрессировал за такой короткий промежуток времени. Конечно, ведь в прошлом году его напарником был двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Сложно ответить на вопрос, является ли британец лучше Фелипе Массы. Нельзя судить, ориентируясь только на внешние признаки».