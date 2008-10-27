У футболистов «Шахтера» возьмут отпечатки рук и ног

Футболисты донецкого "Шахтера" оставят опечатки рук и ног для музея истории клуба, который будет располагаться на строящемся стадионе "Донбасс Арена". Игроки оставят отпечатки на специальных скульптурных формах. Каждый футболист поставит на получившемся оттиске свою подпись. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу стадиона. Тренеры и вратари "Шахтера" оставят отпечатки рук, полевые игроки - отпечатки босых ног. В акции, которая пройдет в четверг, 30 октября, в донецком спорткомплексе "Олимпийский", также примут участие ветераны команды. Об участии в акции бывшего лидера "Шахтера" Анатолия Тимощука, который в настоящее время выступает за питерский "Зенит", не сообщается. Планируется, что в дальнейшем для музея будут собраны отпечатки ног всех футболистов "Шахтера", которые внесли вклад в историю клуба.