Бой Кличко-Поветкин не состоится

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация) украинец Владимир Кличко начал поиск нового противника после отмены боя с россиянином Александром Поветкиным, сообщает интернет-издание Fightnews.com. Как и планировалось, Кличко проведет защиту своих титулов 13 декабря 2008 года. В этот день должен был состояться поединок с Поветкиным, который сорвался из-за травмы россиянина. По словам управляющего директора компании Klitschko Management Group Бернда Бенте, представители украинского боксера ведут переговоры с несколькими потенциальными противниками из первой десятки мирового рейтинга. Бенте подтвердил, что Кличко обязательно проведет бой 13 декабря в немецком Мангейме на арене SAP Arena. Александр Поветкин является обязательным претендентом на титул IBF. Бой Кличко - Поветкин должна была организовать промоутерская компания Кличко K2 Promotions. Планировалось, что поединок пройдет 13 декабря в Германии, однако 25 октября стало известно о травме Поветкина. По словам менеджера Поветкина Владимира Хрюнова, россиянин получил травму стопы во время пробежки в лесу. Ожидается, что Поветкин приступит к тренировкам не раньше конца ноября. Бой Кличко - Поветкин может состояться в начале 2009 года.