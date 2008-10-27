Плющенко учредил свои соревнования

В течение ноября в Санкт-Петербурге в рамках празднования 100-летия первой российской золотой олимпийской медали Николая Панина-Коломенкина впервые пройдут соревнования для учащихся общеобразовательных школ города – «Приз олимпийского чемпиона Евгения Плющенко», сообщает «Весь спорт». «В соревнованиях принимают участие учащиеся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, а также участники подростковых секций по фигурному катанию, – сказали в Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. – Запланированы нескольких отборочных туров и финал 28 ноября на льду СДЮШОР фигурного катания на коньках. Наградит победителей главный судья соревнований и учредитель приза – олимпийский чемпион Евгений Плющенко».