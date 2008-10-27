Гомосексуалисты и лесбиянки проведут свои Игры в Антверпене

Третьи Всемирные игры гомосексуалистов, би- и транссексуалов (World Outgames) пройдут в 2013 году в Антверпене, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на бельгийские СМИ. Решение о проведении в бельгийском городе, известном своей олимпийской историей, всемирных состязаний спортсменов-представителей нетрадиционной сексуальной ориентации принято Международной спортивной ассоциацией геев и лесбиянок. Ожидается, что в World Outgames, проведение которых будет совместно финансироваться правительствами бельгийской Фландрии, провинции и города Антверпен, примут участие до 10 тысяч спортсменов из разных стран, которым предстоит состязаться в 35 спортивных дисциплинах. Для участников игр будет организована обширная культурная программа, включая кинопросмотры, театральные спектакли, литературные чтения и фотосессии. Первые Всемирные игры гомосексуалистов, би- и транссексуалов состоялись в 2006 году в Монреале, вторые пройдут в 2009 году в Копенгагене. Антверпен в 1920 году принимал Олимпийские игры, с которыми связано появление олимпийского флага, а в 2007 году там проходили европейские спортивные игры для гомосексуалистов - EuroGames.