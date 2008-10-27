Теннис. Определены все участницы итогового турнира WTA

Вытеснить Звонареву и Уильямс из первой восьмерки Чемпионской гонки WTA, на основе которой и определяются участницы итогового турнира года, теоретически могла только представительница Польши Агнешка Радванска. Однако, проиграв в полуфинале турнира в Австрии его будущей победительнице Ане Иванович, Радванска теперь может рассчитывать только на место в "листе ожидания". Это означает, что полячка имеет шанс отправиться в Доху только в случае травмы кого-то их теннисисток, находящихся выше нее в Чемпионской гонке, передает NEWSru.com. ТОП-10 чемпионской гонки WTA: 1.Елена Янкович (Сербия) 2.Динара Сафина (Россия) 3.Серена Уильямс (США) 4.Елена Дементьева (Россия) 5.Ана Иванович (Сербия) 6.Вера Звонарева (Россия) 7.Светлана Кузнецова (Россия) 8.Винус Уильямс (США) 9.Мария Шарапова (Россия) 10.Агнешка Радванска (Польша) Между тем, первая десятка рейтинга WTA по итогам 52-х недель (на основе которого производится посев теннисисток) за отчетный период не претерпела никаких изменений. Первой ракеткой мира по-прежнему является Елена Янкович, которая удержит это почетное звание до конца года вне зависимости от результатов своих и соперниц. Динара Сафина занимает второе место и является сильнейшей теннисисткой России.