«Крылья Советов» извинились за своих болельщиков

Руководство самарских "Крыльев Советов" принесло извинения за поведение своих болельщиков во время матча 26-го тура российской Премьер-Лиги против казанского "Рубина". Напомним, в этой встрече фанаты гостей устроили беспорядки на трибунах стадиона и сломали более семисот пластиковых сидений. "Руководство ПФК "Крылья Советов" приносит официальные извинения за безобразное поведение немногочисленной части болельщиков нашей команды во время матча с "Рубином". Мы намерены сделать всё возможное, чтобы выявить зачинщиков беспорядков и не допустить повторения подобного. Выезд в Казань стал самым массовым для самарцев в этом сезоне – поддержать свою команду отправилось около тысячи поклонников "Крыльев Советов". Нет никаких сомнений в том, что подавляющее большинство их них – абсолютно нормальные, адекватные люди, искренне переживающие за любимую команду и совершенно не склонные ни к каким противоправным действиям. И очень жаль, что поведение группы вандалов бросило тень на всех болельщиков "Крыльев Советов", которых всегда отличали доброжелательность и умение цивилизованно поддерживать свою команду", — говориться в заявлении на официальном сайте самарского клуба.