«Палермо» требует дисквалификации Джиралдино

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини заявил, что будет требовать дисквалификации форварда «Фиорентины» Альберто Джилардино, который забил гол рукой в матче между этими командами в минувшее воскресенье (1:3). «Я поговорил с экспертами. Они считают, что Альберто заслуживает пятиматчевой дисквалификации. Это просто позор, что он сделал. А он еще и праздновал. «Палермо» играл хорошо, но победу у нас украли. А арбитры были этому только рады», – приводит слова Дзампарини СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Sky Sports.