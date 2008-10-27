Кличко ищет замену Поветкину

Команда Владимира Кличко активно подыскивает замену несостоявшемуся сопернику украинца Александру Поветкину, получившему травму на прошлой неделе. "Мы уже ведем активные переговоры с потенциальными соперниками - хорошо известными боксерами из первой десятки мирового рейтинга", - заявил управляющий директор компании Klitschko Management Group Бернд Бетке, передает «Корреспондент». Ранее другой представитель украинского боксера Шелли Финкель в интервью ESPN заявил, что Владимир Кличко намерен оставить дату 13 декабря 2008 года для защиты титула. Александр Поветкин, которому 13 декабря предстояло выйти в ринг против Владимира Кличко, получил травму во время пробежки в пятницу, 24 октября. Таким образом, бой против украинца должен будет состояться позднее.