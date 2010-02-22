Есауленко: Я сказал президенту «Днепра»: «Как вам не стыдно?»

Спортивный директор «Терека» Григорий Есауленко прокомментировал отмену товарищеского матча грозненцев с днепропетровским «Днепром». «После того, как мы прочли заявление «Днепра», я позвонил президенту днепропетровского клуба Андрею Стеценко и сказал: «Как вам не стыдно?!». Когда мы получили информацию об отказе, мы поехали в их гостиницу, чтоб отговорить их рушить планы. Стеценко заявил, мол, он сейчас отдыхает, поговорим завтра. Они действительно отдыхали, по рассказам представителей команд, живущих в одной гостинице с «Днепром», и тренера и футболисты два дня праздновали победу над ЦСКА, немало удивив тем самым коллег по футбольному цеху. На другой день мы поехали на тренировку «Днепра», но главный тренер Владимир Бессонов был категоричен: играть отказываемся. Не знаю, может они были не в состоянии играть с нами после празднования победы над армейцами, но дословно ответ был таков: «не хотим портить настроение после победы над ЦСКА, нам нужен соперник послабее». У всех клубов на сборах, как правило, задачи наиграть состав, проверить новичков, у «Днепра», видимо, другие критерии – набрать очки в товарищеских матчах», – цитирует Есауленко официальный сайт грозненцев.