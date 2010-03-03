Установлен первый национальный рекорд Украины по воздухоплаванию

Пархоменко Алексей и Марченко Виталий на аэростате «Киевский клуб воздухоплавательного спорта «Pilot» установили рекорд на дальность, преодолев 212км за 6ч. Наступило время украинским воздухоплавателям испытать свои возможности и техническую подготовку. 24 февраля 2010 года в Умани (Черкасская область) собрались четыре команды с целью установления первого национального рекорда на дальность и продолжительность полета на тепловых аэростатах. На участие в полете и попытке установления рекорда были заявлены три аэростата в классе АХ-8 (2950м3): аэростат «Киевский клуб воздухоплавательного спорта «Pilot» (экипаж Пархоменко А., Марченко В.), аэростат «Украина» (экипаж Володин Д., Николаев А.), аэростат «Generali Garant» (экипаж Пономаренко В., Малик С.). И один аэростат в классе АХ-7 (2200м3) – аэростат «Ласунка» (пилот Степанов В.). Для справки. Тепловые аэростаты отличаются по объему своих оболочек, и поэтому существует деление на классы и типы. Каждый класс охватывает определенный диапазон объемов. Этот показатель оказывает существенное влияние на многие технические характеристики и возможности аэростата. Поэтому, согласно «Положению про национальные рекорды Украины по воздухоплаванию», различные рекорды засчитываются для каждого класса в отдельности. 25 февраля между 7:00 и 8:00 аэростаты стартовали с площадки дендропарка «Софиевка». Погодные условия оказались непростыми. Полет усложняли плохая видимость из-за тумана и периодические осадки в виде дождя и снега. Тем не менее, полет состоялся, и по результатам были зафиксированы рекорды в заявленных классах. В классе АХ-8 Пархоменко Алексей и Марченко Виталий на аэростате «Киевский клуб воздухоплавательного спорта «Pilot» установили рекорд на дальность, преодолев 212км за 6ч. На сегодняшний день дистанция в 212км является рекордной для полетов на тепловых аэростатах на территории Украины. Так воздухоплаватели осуществили первый успешный шаг в «гонках за рекордами» в Украине. Без сомнений, это значимый опыт, который обязательно будет полезен в новых достижениях. По словам, вице-президента Федерации воздухоплавания Украины данные соревнования происходили в сложных климатических условиях, что потребует от членов экипажей мужественности, целеустремленности и выдержки. Награждение участников и вручение памятных грамот состоится 8 марта 2010 года в Киеве на Майдане Незалежности.