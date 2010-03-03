Киевское «Динамо» резко упало в мировом рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов планеты. Возглавляет рейтинг каталонская «Барселона». Далее идет лондонский «Челси», а на третье место поднялся бременский «Вердер», опередивший «Манчестер Юнайтед», передает Лига. Донецкий «Шахтер» потерял одну позицию и занимает пятое место. Киевское «Динамо» потеряло еще 14 позиций и опустилось на 57-ю строчку рейтинга. В первую сотню рейтинга поднялся донецкий «Металлург» (95-е место), а вот харьковский «Металлист» рухнул на 70 позиций вниз. Рейтинг IFFHS: 1 (1). «Барселона» (Испания) - 321,0 2 (2). «Челси» (Англия) - 286,0 3 (6). «Вердер» (Германия) - 284,0 4 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 278,0 5 (4). «Шахтер» (Украина) - 266,0 6 (5). «Арсенал» (Англия) - 254,0 7 (8). «Эстудиантес» (Аргентина) - 251,0 8 (9). «Крузейро» (Бразилия) - 249,0 9 (7). «Гамбург» (Германия) - 242,0 10 (10). «Рома» (Италия) - 240,0… 57 (43). «Динамо» (Киев, Украина) - 154,5 95 (102). «Металлург» (Донецк, Украина) - 122,5 168 (98). «Металлист» (Украина) - 96,0 316 (309). «Таврия» (Украина) - 68,5 334 (324). «Ворскла» (Украина) - 67,0