НХЛ. Украинцы соединились в питтсбургских «Пингвинах»

Украинский хоккеист Алексей Поникаровский перешел из Торонто в Питтсбург. В обратном направлении последовали защитник Мартин Скула и нападающий Лука Капути, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на TSN. В стане действующих чемпионов NHL, питтсбургских «Пингвинов», Поникаровский будет выступать вместе с другим украинцем Русланом Федотенко. «Я не думал, что мы сможем заключить эту сделку. Если бы мне несколько дней назад сказали об этом, я бы не поверил. Это дает нам шанс снова стать сильной командой», - заявил генеральный менеджер «Питтсбурга» Рэй Шеро. Летом Поникаровский становился свободным агентом, поэтому «Торонто» отпустил хоккеиста. В текущем сезоне на счету украинского хоккеиста 19 голов и 22 передачи.