Бокс. Мейвезер и Мозли едва не подрались на открытии рекламного турне

Пресс-конференция Флойда Мейвезера-младшего и Шейна Мозли в Нью-Йорке, открывшая их рекламное турне по городам США, чуть не началась дракой. Когда боксеры встретились на сцене лицом к лицу, они начали обмениваться оскорблениями, а затем Мейвезер толкнул Мозли. В итоге сцепившихся боксеров пришлось разнимать главе промоутерской компании Golden Boy Ричарду Шеферу и членам их команд, которые в срочном порядке выбежали на сцену из зала. «Флойд боксирует только ради денег. Поэтому, когда переговоры с Пакьяо сорвались, у него не было иного выбора, кроме встречи со мной, поскольку за этот бой он получит второй по величине гонорар из всех возможных. Лично я люблю боксировать. Я люблю ходить в спортзал и постоянно тренируюсь. Поэтому, когда мне пришлось простаивать больше года, меня это очень раздражало», - заявил Мозли, передает ALLBoxing.ru. «Все вокруг боксировали друг с другом, а против меня никто не решался выйти на ринг. Я не понимал, почему, будучи Чемпионом мира в полусреднем весе, я не могу найти соперника. Мне уже давно не выпадала возможность доказать, что я лучший. Но первое мая станет особенным днем - днем первого поражения Мейвезера. После того как я устрою ему порку, вопрос о том, кто является лучшим боксером, будет снят», - добавил он. «Мое дело - не только бокс, но и обналичивание чеков. За последние два боя я заработал больше, чем этот парнишка за всю свою карьеру. Мое имя притягивает миллионы. Я могу выйти на ринг против одного из вас [обращаясь к журналистам], и все равно заработать 25-30 миллионов. Говорят, что Шейн Чемпион WBA, но все знают, что Чемпионские пояса ничего не значат - они лишь собирают пыль», - сказал Мейвезер. «Не вижу ничего хорошего в том, чтобы пропускать удары, а потом идти получать чек с разбитой губой. Самое лучшее, что я могу сделать - выиграть с большим преимуществом, разгромить соперника и получить за это безумный гонорар. Мы знаем, что Шейн был быстр, когда он принимал стероиды, но ему ничего не поможет. Рецепта победы надо мной не существует», - подытожил боксер. Напомним, что бой между Флойдом Мейвезером и Шейном Мозли состоится 1 мая в Лас-Вегасе.