ФИФА хочет отменить положение «вне игры»

Президент международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер рассматривает возможность отмены в футбольных правилах положения «вне игры», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Times. В 1998 году офсайд был исключен из правил в хоккее на траве, поэтому две недели назад Блаттер провел встречу с главой международной федерации хоккея на траве Леандро Нагре. На этой встрече Блаттера очень интересовали результаты, полученные хоккеистами после отмены офсайда. Так в хоккее на траве отмена офсайда позволила увеличить темп игры и уменьшить количество спорных ситуаций.