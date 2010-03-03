На место Хиддинка в сборной России претендует Капелло

Одним из кандидатов на пост нового главного тренера сборной России по футболу стал итальянец Фабио Капелло, в настоящее время возглавляющий национальную команду Англии. Президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко уже встретился с Капелло и начал переговоры с его агентом, пишет издание «Советский спорт». Встреча Фурсенко с Капелло произошла 27 февраля в Лондоне перед матчем чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Сити». Президент РФС выразил надежду на возможное сотрудничество в будущем, но итальянский тренер переговоров на эту тему вести не стал, доверив их своему агенту. Как отмечает «Советский спорт», пока переговоры носят «ознакомительный» характер. Контракт Капелло с Ассоциацией футбола Англии (FA) рассчитан до конца чемпионата мира 2010 года, который завершится 8 июля в ЮАР. Капелло пока не решил, будет ли он продлевать соглашение с FA. Итальянец может уйти из сборной Англии по окончании ЧМ-2010 в связи с конфликтом между футболистами Джоном Терри и Уэйном Бриджем. В конце 2009 года выяснилось, что Терри встречался с гражданской женой Бриджа. Капелло лишил Терри капитанской повязки в сборной Англии, а Бридж отказался выступать за национальную команду. Перед матчем «Челси» - «Манчестер Сити» Бридж не стал пожимать руку Терри. По данным «Советского спорта», если переговоры РФС с Капелло не принесут результата, то запасным вариантом является кандидатура бывшего главного тренера «Зенита» Дика Адвоката. В настоящее время Адвокат возглавляет сборную Бельгии и связан контрактом до середины 2012 года. Кроме того, до конца сезона-2009/10 он будет занимать пост главного тренера голландского клуба АЗ. Что касается главного тренера сборной России Гууса Хиддинка, то 3 марта команда проведет последний матч под его руководством. В 21:30 по московскому времени начнется товарищеская игра Венгрия - Россия. С 1 августа Хиддинк приступит к исполнению обязанностей главного тренера сборной Турции.