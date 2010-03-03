Вину за провал на Олимпиаде Фетисов возложил на чинуш Минспорта

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал причиной неудачного выступления сборной России на Олимпиаде-2010 непрофессионализм и безответственность спортивных чиновников. По словам Фетисова, в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики России не хватает профессионалов, сообщает «РИА«Новости». Фетисов, в настоящее время возглавляющий комиссию Совета Федерации по делам спорта, признался, что ему было неловко находиться в Ванкувере во время Олимпиады. По словам олимпийского чемпиона, в Канаде представителям российской делегации все сочувствовали и находиться в таком положении было непросто. Фетисов пообещал также, что возглавляемая им комиссия Совета Федерации «серьезно и на профессиональном уровне» разберет причины неудачного выступления сборной России на Играх-2010 и доложит о результатах верхней палате парламента. 31 марта в Совете Федерации пройдет правительственный час, на котором будут присутствовать руководители российского спорта. На Олимпиаде-2010 сборная России заняла 11-е место в неофициальном командном зачете, завоевав три золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград. 1 марта президент России Дмитрий Медведев заявил, что спортивные чиновники, ответственные за подготовку и выступление российских спортсменов в Ванкувере, должны написать заявления об отставке. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что он готов уйти в отставку, но не уверен, что это поможет российскому спорту. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев отметил, что ОКР не несет ответственности за подготовку спортсменов к Олимпиаде, а отвечает лишь за аккредитацию, транспортировку и проживание российской делегации.