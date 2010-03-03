Плющенко представят к ордену

Законодательное собрание Санкт-Петербурга планирует представить фигуриста Евгения Плющенко, завоевавшего на Олимпиаде в Ванкувере серебряную медаль, к ордену «За заслуги перед Отечеством IV степени», сообщает «РИА«Новости». Плющенко является депутатом петербургского заксобрания от партии «Справедливая Россия». В прошлом он уже был награжден орденом Почета после победы на Олимпийских играх в Турине, а также орденом Дружбы после серебра в Солт-Лейк-Сити. По словам спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова, теперь, после второго места в Ванкувере, Плющенко должен быть представлен к более высокой награде. В финале соревнований по фигурному катанию среди мужчин Плющенко уступил золотую медаль фигуристу из США Эвану Лайсачеку. Серебро Плющенко вызвало неоднозначную реакцию как у самого фигуриста, так и у спортивной общественности. Плющенко, в частности, утверждал, что золото Лайсачека, не выполнившего четверной прыжок, является "шагом назад" для мужского фигурного катания. Несогласие с оценкой фигуриста выражали и российские спортивные чиновники, однако протест было решено не подавать. 2 марта в аэропорту «Пулково», куда олимпийский медалист прибыл из Ванкувера, Плющенко заявил, что собирается оставить работу в петербургском парламенте и сосредоточиться на спорте, передает Интерфакс. Орден, которым депутаты предложили наградить фигуриста, вручается за выдающиеся заслуги перед государством, а также за укрепление дружбы и сотрудничества между народами. IV степень является низшей степенью ордена, ею награждены более двух тысяч человек, в том числе знаменитая фигуристка Ирина Роднина.